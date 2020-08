Paar abiellus majas, mille ehitusel nad neli aastat tagasi tutvusid

«2016. aasta kevadel hakkasid majas peale sisetööd, otsisime alltöövõtjaid,» meenutas pruut. «Esimest korda nägime soojakus ja edaspidi sattus kuidagi nii, et iga päev kohtusime tööle tulles trepil,» rääkis ta ja lisas, et peale hakkas mõnevõrra pingeline pilkude mäng.

«Hiljem hakkasin kellaaegasid jälgima, millal ta tuleb, et kohtuda,» naeris Siim Sisask.

Sisask võttis oma sõnul 2016. aasta 15. augustil kokku kogu oma julguse, et kutsuda silmarõõm Emajõe äärde jalutama. See ei jäänud viimaseks jalutuskäiguks. Täpselt neli aastat hiljem abiellus paar Ülikooli 2a majas ligikaudu 70 külalise juuresolekul. «See on nende armastuse alguse paik ja väga õige koht tseremooniaks,» arvas ebatavalise kohavaliku kohta pruudi tädi Liivi Lond.