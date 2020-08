Täna leiab üle Eesti aset praeguse metsapoliitika vastane meeleavaldus

«Mure on kõigil üks – pea terve Eesti taasiseseisvusaja on teadlased, kodanikuühendused, huvigrupid, riigikontroll ja Eesti presidendid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu,» selgitas Põvvat ja tsiteeris president Lennart Meri, kes ütles 24. veebruaril 2000: «Meie hõreda inimasustuse tõttu säilinud looduskeskkond on Euroopas harukordne. /--/ Loodus on õrn ja kergesti haavatav ning hetkekasumit taga ajades võime vigu teha, mida hiljem on raske ja mõnikord ka võimatu parandada. Olgem oma maal peremehed ja mitte kolonistid, kes rahahimust jätavad endast maha rüüstatud maa... Metsarae keelustamist varasuvel on nõudnud mitmed nimekad looduskaitsjad ja mõtlejad. Nad on põrkunud toore turumajanduse argumentidele, et üüritud saed ja mehhanismid ei tohi puhata.»