Täna möödub 100 aastat Tartu ülikooli metsaosakonna loomisest

Metsandus 100 juubeliürituste projektijuhi Ivar Sibula sõnul sai tervikasi kujundatud nii, et see kõnetaks akadeemilist metsanduskogukonda, kuid oleks arusaadav ka valdkonnast täiesti väljaspool olevatele eestimaalastele.

Pärast II maailmasõda jätkus akadeemilise metsandushariduse andmine juba 1951. aastal loodud Eesti põllumajanduse akadeemias ning jätkub tänase nimega Eesti maaülikoolis. Metsandusest on kujunenud Eesti teaduse üks lipulaevu: see on üks meie kahest teadusharust, mis on jõudnud QS World University Rankings andmetel maailmas 50 parima sekka.