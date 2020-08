Hiphopifestival Elvas algas maskiderohkelt

Festivali kuulajaskond oli valdavalt nooremapoolne ning suurema osa puhul võis näha, et kaitsemask on külastajatel kaasas, näo ees oli neid pigem järjekorras seisjatel, seda näevad ette ka festivali reeglid. Peakorraldaja Maido Möls lausus, et on püüdnud teha kõik reeglite kohaselt ja reedel käisid tervisameti töötajad ala üle vaatamas ning kiitsid selle heaks. «Terviseametist öeldi, et pean välikempsusid juurde tellima ja seda ma ka tegin,» ütles Möls, lisades, et seda oli vaja inimeste paremaks hajutamiseks, mis ongi selle aasta festivali juures kõige suurem väljakutse. «Stressitase on päris suur, korraks käis juba peast läbi mõte, et äkki poleks pidanud korraldama, aga samas, tervisemaet kiitis küik heaks,» lisas ta. Üldiselt olid alal inimesed hajusalt, vaid lava ette kogunes korraga rohkem külastajaid, kuid oli kuulda nii õhtujuhi Tommyboy kui mitmete üles astunud artistide suust meeldetuletusi, et inimesed hoiaks distantsi ja kannaks rahvarohkemates kohtades maski.