ERM-i lähedal põles auto.

Inimesed põlengus viga ei saanud. Päästeameti pressiesindaja Marek Kiik ütles, et päästjad kustutasid auto, kuid omanikku põlenud autovraki juures polnud, samuti ei paistnud autol küljes olevat numbrimärki.

Kiik sõnas, et tegemist võis olla vandaalitsemisega, kuid päästjad tegelevad vaid hoonetulekahjude põhjuste väljaselgitamisega. Kiik lisas, et kui ilmub välja omanik, on tal võimalik pöörduda uurimise algatamiseks politseisse.