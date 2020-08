Kunstnik, kes püüdis tabada varju, mida inimene heidab

Pealkiri on ju ikkagi see konks, mis su filmi juurde veab. Loomulikult on võimalus, et uudishimulikum filmisõber pärast alternatiivina välja pakutud lohisevavõitu pealkirja lugemist läheb ja guugeldab, kes on Alberto Giacometti ja miks peaks vaatama filmi sellest, kuidas ta maalis kirjanikust sõbra James Lordi portreed. Maalis, värvis üle, maalis uuesti, värvis üle ... kuni James tabas ära hetke, mil toolilt püsti hüpata, enne kui Alberto taaskord jõudis oma looduga rahulolematuna selle kustutamiseni.