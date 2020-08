Tartu Rahvaülikoolis avati õppeasutuse ristiisa maal

Reino Lemmetyinen ehk Reiska on olnud rahvaülikooli pidev toetaja, mentor, kauaaegne nõukogu liige ja sõber. Ta on ka Tartu Eahvaülikooli ristiisa. Portree on maalinud rahvaülikooli õppija Maie Tomikas kunstnik Robert Suvi juhendamisel.

2001. aastal asutati sihtasutus Tartu Rahvaülikool, mille üheks idee autoriks on ka Reiska. «Liialdamata võib öelda, et Reino Lemmetyinen on inimene, kelleta Tartu Rahvaülikooli elu ja tegemised oleksid olnud kindlasti hoopis teistsugused. Ta on olnud toeks nii oma rikkaliku kogemuste pagasiga kui ka julgustanud rasketel aegadel mitte alla andma,» märkis rahvaülikool.