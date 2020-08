Karlova elanikud on mures öiste kihutajate pärast. Raske jalaga juhte on võrdsete ristmike alas Tähe tänaval ja sellega ristuvatel uulitsatel enamasti märgatud õhtuti ja öösiti. Politsei argipäev näitab aga, et Karlova ei paista liiklusrikkumiste poolest teistest linnaosadest rohkem silma.