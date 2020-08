Tartu tänavusel kõige suuremal, kallimal ja ainulaadsemal teetööobjektil, põhjalikult ümber ehitataval Riia ja Vaksali tänava ristmikul on maist ametis ligi 30 töötajat. Üks neist on YIT Eesti projektiinsener Gerttu Kupp (29), kes on harjunud meeste küsimusega «Miks sa siin ehitusel oled?».