Tartu uue üldplaneeringu eelnõu on täis vastuolusid

Et Tartu püüab maksuraha nimel linnastumist süvendada ja peresid maalt linna meelitada, on ülimalt küüniline. Veelgi küünilisem on, kui selle tagajärjel väheneb Tartu rohealade pindala, et linn saaks valdadega korteriturul «konkureerida».

Kui linnavalitsus tunneks siirast muret rahvastiku vananemise ja noorte perede käekäigu üle, oleks igati loogiline alustada näiteks Tartu ebamõistlikult kõrgete lasteaia kohatasude langetamisest. Sündimuse kasvule suunatud meetmete asemel aga ehitatakse täis parke ja puhutakse kinnisvaramulli, Soome tööle läinute tagasirände asemel keskendutakse välismaalaste töö- ja õpirändele kui uute tartlaste produktsioonivahendile. Tegemist on plaanimajandusliku mõtteviisiga, milles puudub igasugune terviklik nägemus Eesti rahvastiku arengust.

Veel mitmest punktist ilmneb, et tasakaalustatud areng ning elanike soovidega arvestamine on tühipaljad sõnakõlksud. Nii näiteks ei anna eelnõu mingisugust kindlust, et avaturg säilib praegusel asukohal. Tekstis on mainitud, et avaturu ala «kujundatakse suuremas mahus täielikult ümber», mida see täpsemalt tähendab, jääb aga selgusetuks. Kas tegemist on järjekordse varjatud katsega anda legaalsed raamid avaturu eemaldamiseks kesklinnast?

Ühtlasi süveneb eelnõu lugedes mure vanalinna saatuse ja arhitektuurilise terviklikkuse üle. Lubatud on, et vanalinnas «taashoonestatakse olulisemad tühimikud segafunktsiooniga hoonetega, lähtudes naaberhoonete mahust ja muinsuskaitse eritingimustest». Need nõuded ei taga aga uushoonestuse arhitektuurilist kooskõla Tartu klassitsistliku vanalinnaga.

Oleks õnnetu lugu, kui Tartu läheks Lääne-Euroopa suurlinnade teed, kus südalinna kauni traditsioonilise arhitektuuri kõrval laiutavad ja domineerivad ilmetud modernistlikud klaaskastid. Just selles osas peaks appi tulema üldplaneering, seades lisaks funktsionaalsetele nõuetele ka arhitektuurile stiilinõuded – paraku pole linnavalitsuse esitatud eelnõu siinkohal absoluutselt oma ülesannete kõrgusel.

Sama mure puudutab ka eelnõus ette nähtud Vabaduse puiestee äärse pargi hoonestamist. Kesklinna parke, mis on rajatud hingekosutavate rohealadena Nõukogude okupatsioonivägede purustatud kvartalite asemele, ei tohiks mingil moel näha kinnisvaraarenduse objektidena. Mõeldav oleks üksnes sõjaeelse hoonestuse – sealhulgas kauni kaubahoovi – taastamine, kuid ka sel juhul tasuks põhjalikult kaaluda, kas see kaalub parkide kadumise üles.

Üldplaneeringu eelnõu kõige visioonitum osa puudutab paraku tulevikutranspordi lahendusi. Räägitakse küll elektriautodest ja isejuhtivatest sõidukitest, rööbastransport jääb aga kõikjal teisejärguliseks. Kui jälgida laiemaid trende nii Euroopas kui mujal maailmas, tuleb aga vältimatult arvestada rööbastranspordi tähtsuse kasvu. See on auto- ja lennuliiklusest palju säästlikum ning keskkonnahoidlikum, ühtlasi võimaldab suure hulga sõitjate kiiret vedu sihtkohtade vahel.

Esiteks puudutab see linnadevahelist raudteeliiklust, mille tähtsaks sõlmpunktiks Tartu jääb olenemata Rail Balticu saatusest. Riiklikul tasandil on langetatud olulised otsused Eesti liinirongide võrgu kiiruse suurendamiseks ja täielikuks elektrifitseerimiseks. Selle plaani üks osi on raudteetrassi õgvendamine Jänese raudteesilla juures ja uue silla rajamine. Eelnõu aga ignoreerib valitsuse strateegiat, jättes eraldamata selleks vajaliku maa-ala.

Sarnaselt sellega on ka uue Kvissentali silla asukoht üldplaneeringu eelnõus valitud ennatlikult, arvestamata kohalike elanike arvamust ja kaalumata, kuidas see mõjutab keskkonda väärtuslikul Emajõe luhal. Enamikule linnaosadele pühendatud alajaotused on üleüldse koostatud sisutult, puudub linnaosade konteksti ja rolli nägemine Tartu tervikpildis. Raudteeliiklusega seonduvalt oleks näiteks tähtis pöörata tähelepanu Vaksali linnaosa arendamisele, sidumaks raudteejaama paremini kesklinnaga, see on jällegi eelnõus tähelepanuta jääv küsimus.

Teiseks hõlmab arenev tulevikutransport kindlasti ka linnasisest rööbasliiklust, mis tuleks üha enam strateegilises vaates seada prioriteediks autotranspordi ees. Siinkohal ei saa kuidagi maha vaikida plaane Tartu trammi rajamiseks, mida ka EKRE on tõstatanud alates 2016. aastast. Tundub, et üldplaneeringu eelnõu aga käsitleb trammiliikluse potentsiaalse koridorina endiselt eelkõige Vanemuise tänavat, viidates, et olemasolevasse tänavaruumi on kahesuunalist trammiteed keeruline mahutada.

Kesklinnas trammiliikluseks sobivaimat ühendusteed – sadamaraudtee koridori – aga ootab eelnõu järgi automagistraaliks ehitamine. Seega on taas kord prioriteedid paigast ära. Sadamaraudtee koridori säilitamine linnasisese rööbastranspordi tarvis annaks bussiliikluse ees väga suure eelise, milleks on kiirus ja võimalus viia kõik ristumised kahele tasapinnale. On arusaamatu, miks seda korduvalt tõstatatud ideed eelnõus arvesse ei ole võetud.

Hooletult valminud üldplaneeringu eelnõu jätab seega õhku hulga küsimusi, mis puudutavad sisulisi vastuolusid tekstis, linnavalitsuse rõhuasetusi ja konkreetsete ärihuvide eelistamist ning üldist Tartu arengut suunavat mõtteviisi. Selles olukorras on mõistetav, miks linnavalitsus püüab avalikku väljapanekut kiirustades teha ja üldplaneering kehtestada ilma sisulise aruteluta.