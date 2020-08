Seksuaalne ahistamine Soome moodi

Meie meeste «Tujurikkuja» võis meeldida või tuju rikkuda, aga see on kõige lähedasem näide sellest, kuidas olulist teemat saab läbi kõverpeegli nii esitada, et see võimalikult palju inimesi kõnetaks. Purjuspäi ujuma minek ja autorooli taha istumine või rassism meenuvad esimeste näidetena. Inimesed vaatasid, reageerisid ja rääkisid. Tartuffi kavas soomlaste «Harjumuse jõudu» nähes oli mul ootus, et sellel filmil võiks olla samasugune efekt.