Jõgeva politseiuurijal tuvastati koroonaviirus

Lõuna prefekt Vallo Koppel rääkis, et politseiuurija oli Jõgeva politseimajas tööl viimati möödunud nädala neljapäeval ning siis tal haigustunnuseid ei olnud. «Nädalavahetusel, mil ametnik oli juba korralisel puhkusel, ilmnesid tal haigustunnused, ta pöördus perearsti poole ning andis koroonatesti, mille positiivne tulemus teisipäeval laekus. Politseiniku nakkusallikas on koostöös terviseametiga veel selgitamisel,» kirjeldas Koppel.

Olgugi et haigestunud kolleeg viibis politseimajas päevi enne sümptomite ilmnemist, desinfitseeriti kõik Jõgeva politseimaja tööruumid positiivse testitulemuse laekudes, et ennetada võimalikku nakkusohtu. «Nakkusohu ennetamiseks suunasime koju tervist jälgima kõik need politseitöötajad, kellega uurija möödunud neljapäeval kokku puutus olgugi, et haigussümptomeid tal siis ei esinenud,» rääkis prefekt.