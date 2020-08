Loodusmaja perepäev ootab uudistama tundlate, suiste ja tiibade kirjut maailma

Perepäeval uuritakse koos laste ja vanematega, mis teeb putukast putuka – kui palju jalgu, tiibu ja silmi peaks ühel õigel putukal olema ja miks tal neid kõiki vaja on. Arutatakse, mis roll putukatel meie looduses on ja miks nende ärakadumine teeks elu meie planeedil võimatuks. Pargis saab lahendada otsimismängu «Peidus putukad», mille jooksul saavad selgeks kõik juba tuttavad, aga ka uued veidrad putukanimed; saalis asub suur putukalabor, kus saab mikroskoobi ja luubiga uurida putukate tillukest sisemaailma ja meisterdustöökojas saab endale koju kaasa kleepida-värvida ühe triibulise mesilase. Lisaks on tervel hommikupoolikul võimalik loodusmaja loomatoas uudistada ja toita erinevaid lemmikloomi hiidtigudest vöötoravani, talveaias saab tutvuda troopiliste taimede ja kilpkonnadega. Oodatud on suuremad ja väikesemad lapsed koos vanemate, vanavanemate ja õdede-vendadega.