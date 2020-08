Tartus avati Alfred Pisukese nimeline pink

Mälestuspingi paigaldamine toimus Pisukese laste ja linnavalitsuse koostöös. Poeg Heiki Pisuke on tunnustatud jurist, Eesti esimene intellektuaalse omandi õiguse professor, riigiametnik Eestis ja Euroopa Liidu institutsioonides. Tütar Anu Kalja on jäänud truuks spordile ja töötab maaülikooli spordiklubis. Abielust Valli Pisukesega on neli lapselast ja kolm lapselapselapselast.