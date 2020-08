Anorektik, kes soovis aega peatada

Lene Marie Fossen on fotograaf, kes on päris tihti ise kaamera ees.

Silmad on hinge peegel. Enam selgemalt ei ole võimalik seda ütlust visuaalselt tabada kui «Autoportree» stseenis, kus Lene Marie Fossen pärast arstlikku läbivaatust koridoris kaamerasse räägib. Temas oli hirm, et läheb nii nagu alati on läinud ja ta jäetakse mingiks ajaks ravile, aga see puhas kergendus tema silmis sel hetkel on tõeliselt helge moment.