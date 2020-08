Kaarsilla juures näidati solidaarsust Valgevene protestijatele

«Jälgisime, mis (Minski - toim.) tänavatel toimub. Teisipäevaks teadsime ühest hukkunust, täna teame, et hukkunud on juba ka teine. Raskesti viga saab üha rohkem inimesi,» rääkis toetusaktsiooni korraldaja, Tartu ülikoolis õppiv Valgevene kodanik Ihar Suvorau. Ta tõi välja, et just esimene hukkunu ja repressioonid olid põhjuseks, miks ta Tartus solidaarsussündmuse korraldas.