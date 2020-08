Ehhee, see on ju see tüüp, kes mingil oksjonil ühe oma pildi paberipurustist läbi lasi. See pilt punase õhupalliga tüdrukust.

Võibolla, et sul on see õhupalliga tüdruku pilt isegi kohvitassi peal. Oled sa aga kunagi mõelnud, mis näoga see kunstnik on, kes selle pildi joonistas?