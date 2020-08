Piirangud küll, aga mõned siiski võivad. Miks nii?

Iga päev toob Tartumaale juurde uusi koroonapositiivseid, kuid terviseameti hinnangul on olukord kontrolli all, sest on teada, kust inimesed on viiruse külge saanud. Karantiini pole karta, aga Tartumaa meelelahutusasutustele on kehtestatud uued piirangud, samuti jäävad järjest ära üritused.