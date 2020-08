Variku kool jäi varakevadel nagu teisedki koolid eriolukorra tõttu tühjaks. Kuigi Tartus on koroonaviirus taas levima hakanud, loodab Variku kooli juht Peeter Kikas, et uus õppeaasta algab ilusti nagu vanasti.

September pole enam mägede taga, kuid on oht, et tänavune kooliaasta võib taas hoogustuva koroonaviiruse leviku pärast alata tavapärasest teisiti. Täna peavad Tartu linnavalitsuse haridusosakonna töötajad, linnapea ja abilinnapead koolijuhtidega nõu, et koos püüda välja mõelda variandid, kuidas koolitööd korraldada nii, et vältida viiruse levikut, kuid et kõik saaks õpitud.