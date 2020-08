Avariipaigast põgenenud ja taga otsitud mees helistas politseisse

Tartumaa piirkonnapolitseinik Alik Säde kommenteeris täna, et kuivõrd oli teadmata, kas avarii põhjustanud juht on terve või õnnetuses viga saanud, siis oli 9. augusti õhtul politseinike peamine eesmärk mees kiirelt leida. Maastikku läbi kammides märkas otsingumeeskond küll põgenikule kuuluvaid Fiati võtmed, kuid teda ennast leida ei õnnestunud.

Öö hakul otsingud lõpetati, et siis alustada samas kandis uuesti esmaspäeval päevavalges. «Kui politseinikud püüdsid maastikul mehest mingeid jälgi leida, helistas ta ise politseisse ning andis teada, et on koju jõudnud,» lisas Alik Säde. «Ta tunnistas üles nii avarii põhjustamise kui ka põgenemise põhjuse. Nimelt puudus Fiati roolis olnud mehel juhtimisõigus, mistõttu otsustas ta sündmuskohalt metsa joosta. Lisaks kinnitas ta, et ei saanud õnnetuses suuremat viga, ent tundis muret teiste õnnetuse osapoolte tervise pärast ja lubas kindluse mõttes arsti juures ära käia.»