Üks uus Harjumaa koroonapositiivne nakatus Tartu ööklubis Maasikas

Harjumaa juhtumitest esimese puhul on nakatunu varasema koroonapositiivse lähikontakne. Seevastu teise puhul on alust oletada, et tema nakatumine on seotud Tartu ööklubiga Maasikas, kus seni pole koroonajuhtumeid fikseeritud.

Tartumaale laekunud koroonapositiivsetest kaks on on seotud varasemate nakatunutega, ühel juhul on tegemist kordustestiga ning ülejäänud juhtudel on nakatumise allikas veel selgitamisel.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on nüüdsek seotud 37, ööklubi Naiiviga 19 ja ööklubi Shootersiga 18 nakkusjuhtu.

11. augusti hommikuse seisuga vajab Eests koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on koroonaviirus alates kevadest Eestis nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 396 Covid-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.