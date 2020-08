Kaheksa Tartu tuntud baari panid nädalaks uksed kinni

Nii näiteks postitas Barlova baar esmaspäeval oma Facebooki lehele sõnumi, milles tõdetakse, et söögi- ja joogikohad on teinud kõik, mis nende võimuses, et viiruse levikut takistada viisidel, mis säilitaks võimalikult palju harjumuspärast igapäeva. Nüüd on otsustatud astuda veel üks samm. «Panime Tartu baaridega pead kokku ja leidsime, et on veel üks ja vaat et kõikse tõhusam meede: otsustasime üheskoos üheks nädalaks oma uksed täiesti sulgeda,» seisab teates.

Möku baari ühe omaniku Veiko Raime sõnul on otsuse näol tegemist ühiselt ette võetud pingutusega aidata olukorra leevendamisele kaasa. «See on kollektiivne panus ühise eesmärgi nimel, et korraks aeg maha võtta ja suve väiksemas ringis nautida,» selgitas Raime. Ühtlasi avaldas ta arvamust, et inimeste käitumine koroonaviiruse foonil ongi muutunud mõistlikumaks ja teadlikumaks. «Ehk ongi õige lasta inimestel ja ettevõtetel rohkem ise otsustada ja anda lihtsalt juhiseid. Meil pole oma klientidele küll midagi ette heita,» lausus ta.

Hiljuti Vallikraavi tänavast Emajõe äärde kolinud baar Naiiv oli kinni juba eelmisel nädalal ning nüüd on selle pidajad otsustanud, et puhkepausile jäädakse kokku kaheks nädalaks. «Põhibaarid tõmbavad nüüd nädalaks hoo maha ning saame jälgida, mis Tartus haiguse numbritega toimuma hakkab. Tahame kaasa aidata,» selgitas Naiivi üks omanikes Martin Maatee.

Alkoholi müügi piiramist õhtuti pärast kella 23 pidas Maatee pigem vähetõhusaks meetmeks. «See oli marginaalne lahendus ja mitte väga tõhus. Meie saanuks pigem kasutada näiteks oma välialasid või teist korrust ja sellega olukorda kontrollida,» ütles Maatee.

Muu hulgas mainis Maatee, et tunneb pärast seda, kui nende juurest sai alguse Tartu teine haiguskolle, et asutusel on negatiivne silt külge tulnud. «Vaatamata sellele, et meie töötajate seas pole ühtki kinnitatud juhtumit, siis tundub, et ükski heategu ei jää karistamata. Meie andsime inimestele teada ausalt, kuidas asjad olid, aga ikka sõidab keegi paadiga mööda ja karjub «koroona!» See on absurd,» jätkas Maatee.

Pikemalt kui kaks nädalat Maatee Naiivi uste sulgemist võimalikuks ei pea. Töötajad baarides peavad tema sõnul kuidagi ära elama ning kõik Tartu baaripidajad on väikeettevõtted, millel on keeruline pikemalt klientideta hakkama saada.

Põhilist vastutust halvima vältimisel näeb Maatee Tartu linnal ja Eesti riigil: kui töötajaid saab toetuste abil alles hoida, on võimalik baaripidajatel tegevust jätkata. Praegu sujub tema hinnangul linna ja baaripidajate vahel koostöö hästi ning omavalitsus soosib ettevõtete ellujäämist igal viisil.