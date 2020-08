Kliinikumis on üks koroonahaige juhitaval hingamisel

Viimase kahe nädala jooksul on Tartumaal koroonaviirusesse kergemalt või raskemalt haigestunud kokku 61 inimest. Eestis vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi kaheksa inimest, kellest kolm on ravil Tartu ülikooli kliinikumis. Üks Tartus haiglaravil olev patsient on juhitaval hingamisel.