Kliinikumi uus juht selgub augusti lõpuks

Kliinikumi nõukogu liikmed kohtusid eelmise nädala neljapäeval ja reedel vestlusvooru kutsutud kandidaatidega. «Nõukogu valis välja kandidaadid, kellega minnakse edasi järgmisse vooru ja need kandidaadid said ülesandeks arendusteemalise kodutöö,» ütles Klaas.

Küsimuste peale, kui palju on uusi kandidaate, mis haridusega nad on ja kui palju neist on arstid, vastas Klaas, et mõistab ajakirjanduslikku uudishimu, kuid ei saa konkursi ajal sellist teavet jagada.