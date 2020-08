Napsumüügi piirang paneb pubid proovile ja ööklubid kinni

Kangema kraami müügi keeld pärast kella 23 hakkas kehtima reedel. Raeplatsis tegutseva pubi RP9 juhataja Kadri Truup ütles, et esimene piiranguõhtu möödus rahulikult, kliendid eelistasid istuda väliterrassil ja hajutatult. Kas nii ka jääb, on vara öelda. «Ühe päeva põhjal võiks öelda, et inimesed on muutunud ettevaatlikumaks,» sõnas Truup.