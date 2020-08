Raha ajas Naiivi pidajad ja majaomaniku tülli

Kultuuribaar Naiiv pakkis hiljuti oma varanduse Vallikraavi 6 majas kokku ning tegutseb uues kohas. Paraku ei läinud Naiivi pidajad ja Vallikraavi 6 omanik Kristiina Kessel lahku sooja käepigistusega ja viisakusi vahetades. Arveteklaarimine on neil pooleli ning lahendus võib saabuda alles siis, kui üks pooltest järele annab. Praegu on tõenäoline, et lahenduse toob alles kohus.