Kätlin Konstabel: koroonajooksikud, mõistus ja tunded

Sõnadel on jõud. Muidugimõista mõni sõna ka ununeb kohe ja mõni ei jõuagi üle huulte. Aga need sõnad, mis lendu lastakse ja mida üha korratakse, vormivad kasutajate-kuulajate arusaamu maailmast ja mõjutavad käitumist – ka siis, kui rohke kordamise tõttu hakkab tähendus väänduma. Ja kuigi me ise loobime netisuhtluses ja muulgi ajal tundelisse keskustellu jõudnult sõnu vahel ka mõtlematult, õpetame lastele ikka «enne mõtle, siis ütle» põhimõtet.

Sõnad mõjutavad inimeste käitumist ka koroonaajal – seda öelda on primitiivne, aga ometi tundub mulle, et avalikku inforuumi mõjutada üritavad riigiasutused, meediamajad ja kes kõik veel võiksid seda endale rohkem meelde tuletada. Ikka sellepärast, et ei toimuks klassikalist aiast ja aiaaugust rääkimist.

Olgu toodud kaks näidet. Nüüd uute koroonajuhtumite lisandudes on taas hakatud kordama fraasi «inimesed väsivad piirangutest». Kuid see fraas takistab igasugust arukat dialoogi – arukatest otsustest rääkimata. Võimalik, et üks selle fraasi lausuja on lugenud teadusartikleid sellest, kuidas lauskarantiinis elamine võib tekitada traumajärgset stressihäiret, aga teine mõtleb, kas ja millised ööklubid need kõige enam lähikontaktidesse astumist ehk koroonaviiruse levikut soosivad ning kas neid tuleks kinni panna.

Enne piiranguväsimusest rääkima asumist tuleks selgeks teha, kas kõik mõtlevad ühtemoodi koolide sulgemist või hoopis ööklubides, kirikus või poes käimise keeldu. Kui seda selgust ei ole, on vääritimõistmine kerge tulema. Ühetaoline arusaamine arutelu teemast on aga kriitilise tähtsusega, sest muu info piirangute psühholoogiliste mõjude kohta on kohati ju ikka ebaselge.

Jah, kui koroonapiirangud tähendavad mõnes valdkonnas töökaotust ja uut töökohta pole kerge leida, on see stressi tekitav. Kui taas kodukontorisse jäänu peab tegema jälle enda tööasju ja lisaks olema kokk-õpetaja-tugispetsialist distantsõppes pingutavale lapsele, võib seegi olla närviajav – aga siingi sõltub närvide nässumineku määr palju sellest, kui usin on laps, millised on tema enesejuhtimis- ja vanema suhtlemisoskused, õpetajate valitud metoodika ja sada asja veel.

Ehk on inimesed väsinud hoopis neist moraalsetest dilemmadest, kus ühel pool on pidev paatosklik Eesti rahva tervise rõhutamine ja teisalt teadmine, et kui kõiki soovitusi järgida, oled omaenda elu ja ettevõtmistega kummuli ka siis, kui koroona sind ei võta.

Kui karm on aga baaride või ööklubide sulgemise vaimne mõju või millise löögi saab inimeste hingeseisund, kui nad mööda ilma reisida, kirikusse või rahvajooksule ei saa, selle kohta ju teaduspõhist infot eriti pole.