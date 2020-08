Tartuffi filmide tegijad käisid läbi veebi ERMis intervjuud andmas

Üks küsitletavaid on tõsielust tõukunud melodraama «Yalda, andestuse öö» (2019, Tartuffi kavas neljapäeval kell 23.59 raeplatsil) režissöör ja stsenarist Massoud Bakhshi. Teda intervjueerinud Rohumäe ütles, et küsitlemise ajal läks Bakhshi mõneks minutiks kaduma, sest tema kodus Iraani pealinnas Teheranis on kehv internetiühendus.

«Ta rääkis filmi taustalugusid,» ütles Rohumäe. «Vahepeal oli oht, et see ei tule üldse Iraanis kinolevisse, sest selles on ka okkalisi teemasid. Meil on väga hea meel, et film on siiski ka Iraanis juba praegu kinodes ja et filmitegija sai meiega nüüd rääkida.»