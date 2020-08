Mõni uus positiivne testitulemus on seotud Shootersi ja Vabankiga

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kaheksa positiivset testi tulemust Tartumaale (neist kaks Tartu linna), kolm ööpäeva jooksul tuvastatud Tartumaa juhtumit on seotud ööklubiga Shooters. Üks uus koroonaviiruse juhtum tuvastati testimise tulemusel ka Harjumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal ja Põlvamaal. Lääne-Virumaa juhtum on seotud Tartu ööklubi Vabank puhanguga.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabanki koldega on hetkel seotud 35, ööklubi Naiiviga 16 ja ööklubi Shootersiga 11 nakkusjuhtu.