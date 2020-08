Linnavalitsus keelas Tivoli Tuuri megapargi tuleku Annelinna

OÜ Tivoli Tuuri produtsendi Lauri Viikna sõnul on seekordne lõbustuspark Hollandist äsja toodud ja midagi täiesti uut. Pärnus pani megapark suuri ja väikseid lõbutseda tahtjaid kilkama alates 4. juulist.

Enneolematu lõbustuspark

Viikna sõnul ei ole selliseid atraktsioone varem Eestis nähtud. Nende hulgas on 60-meetrine kettkarussell, kuulsad «Break Dance» ja «Booster». Kõige selle vedamiseks ühest kohast teise on tarvis 30 autot, millest igaüks on kuni 32 meetrit pikk.

«Olen väga pettunud, selle kõige toomiseks A. Le Coqi spordimaja ette on tehtud väga palju tööd. Viimati oli Tivoli Tuur seal kaheksa aastat tagasi,» ütles Viikna. «Tartu linnavalitsusel oli informatsioon, et meie konkurendid on Tartus lärmi löönud ja seepärast öeldi meile, et me ei saa sinna tulla, sest kohalikud elanikud on vastu. Ma võtsin ühendust lähemate majade korteriühistutega ja mitte keegi ei olnud Tivoli Tuuri megapargi tuleku vastu. Seepeale ei olnud ka linnavalitsusel enam midagi öelda. Täna kell 17 (reedel – toim) teatati aga meile linnavalitsusest, et viiruseohu tõttu ei saa me luba Tartusse megapargiga tulla.»

Viikna on arvamusel, et lõbustuspargis on nakkuse poolest olla palju ohutum kui kaubanduskeskustes ja ühiskondlikus transpordis.

«Tivoli Tuuri megapargi plats võtab enda alla 6000 ruutmeetrit ja meil on täituvus keskmiselt 100 inimest tunnis,» ütles produtsent. «Tipptunni ajal bussis on palju tihedamalt inimesi. Meil on ka kooskõlastatud ohutusplaan: distantsi jälgimine, desinfitseerimisvahendid, istmete ja käepidemete puhastamine pärast kasutamist ja nii edasi. Ma ei saa aru, miks meie tivoli tulek ära keelati. Praegu tegutseb Tartus viimaseid päevi Leedu ettevõtte tivoli – nende tegevust ei ole peatatud! Ühtki teist vabaõhuüritust ei ole samuti ära keelatud. See näitab, et meie suhtes on Tartu linnavalitsus teinud ülekohtuse otsuse. Olen väga pettunud.»

Viikna lisas, et lõbustuspargi kui vabaõhuürituse keelamisega samal päeval (reedel – toim) tegi Tartu linnapea videopöördumise, milles kutsus üles inimesi viiruseohu tõttu viibima mitte kinnistes avalike asutuste ruumides, vaid vabas õhus. «Tivoli on vabas õhus,» lisas produtsent.

Linnapea kommentaar

Miks keelas Tartu linnavalitsus Tivoli Tuuri lõbustuspargi toomise Tartusse?

«Epidemioloogilise olukorra tõsiduse tõttu ei pidanud linnavalitsus võimalikuks Tivoli Tuurile anda avaliku ürituse korraldamise luba,» vastas linnapea Urmas Klaas. «Eelkõige tuleb kaitsta meie inimeste tervist. Tivoli puhul näeme probleeme inimestevahelise distantsi hoidmise nõuete järgimisega, samuti on probleemiks rohked kontaktpinnad, mis kõik on haiguse levikule soodne pinnas.»