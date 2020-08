Veljo Tormise muusikat jätkub kuulajaile lauluväljakul koidust ehani ja kauemgi

Triinu Arak ja Mait Karm kell 5.13 Tartu lauluväljakul Veljo Tormise 90. sünniaastapäeval. FOTO: Raimu Hanson

Niisugune varane töö algus on helitehnikaettevõtte Ehast Koiduni helirežissööri Mait Karmi sõnul tavatu, sest sellisel ajal ta jõuab tavaliselt koju, kui kuskil kaugel on üritus pikalt kestnud. Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva tähistamiseks on helivõimenduse lauluväljakule tellinud kammerkoor Kolm Lindu ning korraldanud kammerkoor Helü ja teiste abilistega tema loodud muusika salvestiste toomise kuulajate ette.

18 tunni jooksul saab Tartu lauluväljakul kuulata Veljo Tormise koorilaule, orkestriteoseid, kammermuusikat ja muudki. Heliteoste vahele on põimitud Fred Jüssi salvestatud loodushelisid. Korraldajate teatel ei ole see kontsert, vaid on pigem installatsioon, mille kuulajad tulevad ja lähevad ning võivad jääda pikemaks ajaks kuulama ja pilvi vaatama.

Tormise «Laulu algust» (sõnad Hando Runnel) kuulas umbes 30 meest ja naist ning üks suuremat sorti valge koer. Päikest ei olnud näha. Tihedasti pilvedega kaetud taeva ühest osast, mis juhtus olema lauluväljaku kohal, hakkas alla langema vihmakibenaid.

Sissepääs on ilma piletita, ent seoses viiruseohtliku olukorraga on sissepääs piiratud - üle 2000 inimese korraga kuulama ei pääse. Kammerkoori Kolm Lindu juhatuse liikme Triinu Araku sõnul on istumiskohad märgistatud 2000 paelaga, millest osa tuli koorilauljatest sidujate kätte Tartu linnamuuseumi vahendusel ja osa Jaama tänavas tegutsevast paelatehasest. «Igas paelas on hea soov Veljo Tormisele,» lisas ta.

Triinu Arakul on võetud sihiks olla lauluväljakul ürituse algusest lõpuni. Ja lõpp on alles kell 23.05 või veidi hiljemgi. Nii et kui väsimus peale tükib, tukub ta veidike laululava ühes tagumises toas diivanil.

Mait Karm ei pea Tormise muusika võimenduse helipilti koidust ehani üksi sättima. «Me teeme tööd vahetustega, oleme selle kolme peale ära jaganud,» ütles ta. «Üksi ei pea lõpuni vastu.»

Päev on jagatud temaatilisteks plokkideks. Viimane neist on «Hällilaulud» algusega kell 22.24. Üksikasjalik kava on avaldatud täna ilmunud Postimehe viimasel leheküljel, aga ka veebisaidil tormis90.kolmlindu.ee/programm.