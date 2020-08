Kultuurikorraldajana Tartus, Tallinnas ja Narvas rohkesti kogemusi saanud Kristiina Reidolv (42), kes andis intervjuu kolmapäeval ERMis tegutsevas stuudios, asus mullu aprillis eest vedama Tartu loomemajanduskeskust ja ühtlasi Tartu filmifondi. Armastusfilmide festivali tiimiga liitus ta tänavu kevadel koroonakriisi kõrgajal ja juhib nüüd peakorraldajana Tartuffi vaatajate ette ajal, kui see viirus on taas just Tartus pead tõstnud.