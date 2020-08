Tartu lühiuudised

Seda tehes rammis Volvo juht maha liiklusmärgi, sõitis haljasalale, ümber tankla ning viimaks viljapõllule. Politseinikud kaotasid autojuhi silmist, kuid pealtnägija helistas häirekeskusse ning andis teada, et üks auto on teelt välja sõitnud. Politsei jõudis sündmuskohta ning leidis eest kaks purjus meest, kes nõudsid advokaati ning väitsid, et nemad pole asjaga kuidagi seotud. Eile tunnistas üks autos viibinud meestest siiski oma süüd. TPM

Tänasest peavad kõik Ahhaa teaduskeskusse tulijad kandma kaitsemaski. Ahhaa juhatuse esimees Andres Juur tunnustas keskuse külastajaid selle eest, et nad on seni väga vastustustundlikult käitunud, ent lisas, et hiljutiste sündmuste tõttu on lisaohutusmeetmed vajalikud.