Tahame teada koroonaviiruse tegelikku levimust. Terviseameti statistika on meil olemas, kuid andmed on haigestunute, mitte sümptomiteta viiruskandjate kohta. Paljud viiruskandjad on asümptoomsed või väga tagasihoidlike sümptomitega. Meie uuringu puhul on oluline, et uurime kõiki, ka terveid inimesi, ja see uuring näitab, kui palju on võimalikke viiruse edasikandjaid üldiselt.