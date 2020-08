Esimeses maailmasõjas kasutusele võetud Saksa Stahlhelm, mis toodeti 1916. aastal. See mudel on hilisematest kõrgem ja tal on sarved, mille külge kinnitub lisakaitset pakkuv soomusplaat. Paljud 1916. aasta kiivrid ehitati hiljem ümber nii-öelda 1917. aasta versiooniks, mille sees on metallist konstruktsioon. Aare Nõmme kogus oleval kiivril on alles originaalne nahast sisu.

FOTO: Kristjan Teedema