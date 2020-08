Valitsus toetab alkoholimüügi piiramist Tartumaal

Peaminister Jüri Ratase sõnul on valitsus juba varem võtnud suuna, et uute haiguskollete tekkimisel tuleks vajaduse korral piirangud kehtestada sihistatult ning võimalikult lokaalselt. «Viimase nädalaga on mitu uut haiguskollet tekkinud Tartus ja Tartumaal, kus on 14 päevaga kinnitatud 41 aktiivset nakkusjuhtu. Pooltes Eesti maakondades ei ole samas ühtki nakatunut. Seetõttu ei pidanud me põhjendatuks kehtestada alkoholimüügi piirangut terves Eestis ning toetasime piirangu kehtestamist üksnes Tartu maakonnas,» ütles ta.