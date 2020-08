Politsei eest pagemise käigus põrutas purjus juht viljapõllule

Sündmused rullusid lahti nii, et kui patrullpolitseinikud keerasid kiirust ületanud Volvole järele, kiirendas Volvo juht ja püüdis pageda kõrvalteele Nõo lähedal.

Põllule sõitnud autot politseinikud kohe tähele ei pannud, kuid pealtnägija helistas politseisse ning andis teada, et üks auto on teelt välja sõitnud. Politsei jõudis sündmuskohta ning leidis eest kaks purjus kodanikku, kes nõudsid advokaati ning väitsid, et nemad pole kuidagi asjaga seotud.