Tõnis Lukas: Rally Estonia toimub

«Ralli toimub, ralli toimub väga turvaliselt, kuid publikuga seotud otsused võetakse vastu siis, kui need on ajakohased,» ütles Lukas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et valitsus pole siiski veel ühtegi otsust Rally Estonia osas langetanud ja arutelud on veel ees. «Kuid sotsiaalministeeriumi vaates on kõige olulisem tagada inimeste tervis ja ohutus. Me ei tee kellelegi erandit reeglites, vaid arutame, millised võiksid olla alternatiivid nakkusohutuse tagamiseks,» ütles Kiik.

«Mida ei tule, on see, et lastakse võistlejaid ja nende meeskondi ilma igasuguste reegliteta riiki ja seda keegi ka ei taotle,» ütles Kiik.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas, et tegemist on Eesti jaoks väga olulise üritusega. «Ma arvan, et väga mõistlik on testida sportlasi asukohariigis ja negatiivne tulemus võiks tagada selle, et sportlane ei peaks olema 14 päeva karantiinis,» ütles Ratas.