La Dolce Vita restorani ühe omaniku Danilo Venturini sõnul sai kõnealune töötaja 31. juulil teada, et tema kaaslane, kellega ta külastas baari Naiiv, osutus koroonapositiivseks. Samal päeval saatis Venturini töötaja koju ning tal paluti koroonatest teha. Proovi vastus tuli eile hommikul, töötaja on koroonapositiivne.

Tänaseks on teada, et kogu ülejäänud restorani kollektiivi koroonatestid on negatiivsed. Terviseameti soovitusel jäid töötajad, kes viibisid 31. juulil koos koroonapositiivse inimesega tööl, 14 päevaks karantiini.