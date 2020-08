Suvejooksu konflikt jätkub: nii abilinnapea kui spordivõistluse korraldaja läkitasid täiendava selgituse

Skechersi suvejooksu Jaanus Mäe:

Toetuse küsimus ei puudutanud selle üle kandmist (see on märtsis tehtud), vaid kulude abikõlbulikkust, mis on üles ehitatud reaalse spordisündmuse toimumisele, virtuaalsele sündmusele ei nähta seal võimalust.

Jaanus Mäe FOTO: Erakogu

Kellegi isiklikest lubadustest koroonaviiruse ajal toetuste mitte tagasi maksmise osas olen ma ilma jäänud. Viimati suhtlesin mõned kuud tagasi sporditeenistuste peaspetsialistiga, kes väitis, et virtuaalseid üritusi ei toetata. Eks suhtlen selles osas uuesti välja toodud kontaktiga. Selles osas ma sain Mihkel Leesi käest tõepoolest vastava info. See on muidugi tervitatav, kui saame seda 3000 eurot kasutada tekitatud kulutuste hüvitamiseks, aga reaalne kahju jääb suuremaks kui linna toetus. Ja kahju oleks veelgi suurem olnud, kui oleksime mitte toimumise otsusega veel viivitanud.

Kas oli teerull või mitte, selles osas jääb eriarvamus. Nagu mainisin, lugesin reedesest Tartu Postimehest, et spordihoone ette tuleb koroonaproovide võtmise telk, mille jaoks on linnavalitsus loa andnud. Avaliku ürituse luba Skechers Suvejooksu osas anti mõned nädalad enne seda (nagu on seda Asko Tamme meedia vahendusel ka tunnistanud).

Terve reedene päev läks sellele, et suhelda ja loota, et linnavalitsus leiab olukorrale lahenduse, mida aga ei juhtunud, vaid anti lubadusi, et ehk selgub midagi järgmisel nädalal (Mihkel Lees oli siinkohal igati abiks kaasa mõtlema ja pakkus et võtab linnapeaga esmaspäeval teema arutluse ette, et äkki telk sel päeval sulgeda, kuid ta ei saa selles osas midagi garanteerida).

Meie selge soov ja sõnum oli, et spordisündmus ja koroonatelk ei sobi kokku (olgu see või sel päeval suletud) ja telgile peaks leidma uue asukoha. Asko Tamme spordivaldkonna abilinnapeana väljendas reedese päeva lõpuks kindlat sõnumit, et telk jääb sinna, kus ta on. Seega, otsustada kiirkorras telgi paigaldamine otse võistluskeskusesse tundub teerullina, mitte koostööna. Meid kommunikatsiooni ei kaasatud, tõenäoliselt unustati. Nagu abilinnapea Mihkel Lees kinnitab, kuulis ta sellest spordisündmusest esimest korda minu käest. Kas spordivaldkonna abilinnapea ei andnud kolleegidele ja oma ülemusele ülevaadet, millised on tema haldusalas toimuvad sündmused sel perioodil?

Kuigi Mihkel Lees helistas mulle esmaspäeval jutuga, et võib-olla viiakse telk neljapäeval spordihoone eest minema laululava taha, ei olnud mul selle infoga enam midagi teha (see info reedel puudus). Olime nädalavahetusel juba üldsust informeerinud, et tavajooksu ei toimu. Osaleja ja korraldaja jaoks on iga hilinenud päev suure väärtusega. Me ei saanud oodata neljapäevani ja vaadata, kas telk sealt reaalselt ära viiakse või mitte, ja siis teha otsuseid. Osalejale ei saa anda täna teada, et ära homme jooksma tule. Nii ei saa spordisündmust korraldada, peab olema piisav ajavaru kommunikatsiooniks.

Nagu ka meedia vahendusel selgunud on, ei liigu telk sealt ka neljapäeval kuhugi ja nii oleks me siiski pidanud tavajooksu ära jätma (kuid kulud oleksid veelgi suuremad olnud, osalejad, kellel nädalavahetuse plaane enam ei õnnestu muuta, oleksid pahasemad). Need, kes reaalselt sündmusi on korraldanud, teavad millise ajavaru, koormusega ja operatiivsusega peab arvestama. Olen ligi 20 aastat puutunud kokku spordisündmuste korraldamisega, tean, millest räägin. Veel enam ei soovi ma teha otsuseid vaid emotsioonist lähtuvalt.