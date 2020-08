Linnavalitsus leppis ööklubidega kokku hea tahte põhimõtetes

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul seostatakse koroonapuhangut Tartus mitme meelelahutusasutusega. «Pidasime õigeks leppida kokku reeglites, et kaasa aidata olukorra lahendamisele. Selleks tuleb kõikidel, nii ööklubipidajatel kui ka külastajatel, ühiselt pingutada ja vastutustundlikult käituda,» lisas Klaas.

Ettevõtted lubasid hoolikalt järgida külastajate hajutamise reeglit, milleks kaastakse vajaduse korral lisameeskonda. Külastajate tervise kontrollimiseks mõõdetakse ka nende kehatemperatuuri. Klubid nõustusid tõsiselt jälgima, et alkoholi ei saaks osta joobes inimesed. Kahe järgneva nädala jooksul ei lase leppega ühinenud klubid sisse rohkem kui 200 inimest (mõndade eelmainitud klubide puhul on inimeste arv väiksem – näiteks Levelis 50 ja Shootersis 100 inimest).

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul annab hea koostöö klubidega lootust, et viiruse levikule Tartus saab piiri panna. «Meie eesmärk ei ole Tartu ööelu välja suretada, väga oluline on, et kaitstud oleks inimeste tervis ja elaks ka ettevõtlus.»