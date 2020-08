Neli töötajat, kes viibisid 24. juulil baari esimesel korrusel suletud ruumis, on terved ja nende koroonaproovi vastused on negatiivsed, kinnitas Naiivi juhatuse liige Martin Maatee. «Peost on möödas 12 päeva, seni pole ühelgi töötajal koroonaviirusele omaseid sümptomeid avaldunud,» sõnas ta.