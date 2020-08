Suur liiklussõlm läbib Lidli jaoks uuenduskuuri

Ehituse ajaks on liiklus sel suurel ristmikul suletud, läbi pääsevad sealt vaid linnaliinibussid ja operatiivsõidukid. «Praegu on probleeme liiklejatega, mõned püüavad sealt ikka otse läbi sõita,» sõnas Lužetski. «Niigi on ehitajal pingeline aeg, sest tööga soovitakse valmis jõuda enne kooli algust. Septembrist on liikluskoormus veelgi suurem.»