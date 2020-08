Terviseametnik: Tartu lukkupanekut keegi ei aruta

Tartus on 35 värskelt tuvastatud koroonaviiruse kandjat ja umbes 160 lähikontaktset. Kas terviseamet loeb Vabanki kollet ja Naiiviga seotud viirusekandjaid üheks või kaheks viiruskoldeks?

Vabanki kolle ja Naiivi kolle on omavahel seotud, me vaatame seda kui puhangut Tartus. Vabanki koldega on viimastel andmetel seotud 35 haiget, Naiivi omaga 8. Loeme haigeks positiivse testi saanud inimesed, kuid kõik nad ei pruugi olla haigustunnustega.

Kuidas määratletakse haiguskoldes lähikontaktsed?

Igaüks, kes on positiivse proovi andnud isikuga kokku puutunud, loetakse lähikontaktseks ja terviseameti inspektor võtab nendega pärast positiivset proovi nii kiiresti kui võimalik ühendust. Selgitatakse välja, kellega ta on kokku puutunud ja antakse juhised eneseisolatsiooniks ning palutakse jälgida oma terviseseisundit.

Kõigil avalikus kohas, näiteks kaubakeskuses, käinuil pole võimalik teada, et nad võisid viirusekandjaga kohtuda.

Seda küll. Sellistel puhkudel teavitame, et kes käis selles kohas või sellel üritusel teatud ajal, jälgige oma terviseseisundit ja haigusnähtude ilmnemisel võtke kohe ühendust perearstiga. Sedasi see töö käib. Mida rohkem viirusekandja ringi on käinud, seda keerulisem muidugi. Ent mida rohkem leiame lähikontaktseid, seda suurem võimalus on saada haigus kontrolli alla. Neid, kelle puhul me ei tea, kust ta nakkuse sai, on üksikuid viimaste nädalate jooksul.

Hoitakse kollet kontrolli all – kui tihti ja mil viisil nakatunute ning lähikontaktsetega suheldakse?

Tavapärane on, et helistatakse. Küsitakse, kuidas läheb, kas on abi vaja. Andmed abistamiseks, olgu toidu või ravimite toomiseks, edastame omavalitsusele, et inimene püsiks kodus. Seda tehakse eneseisolatsiooni ajal mitu korda. Jälgimise aeg on 14 päeva, kui inimene ei haigestu.

Peate aru saama, et see sõltub sellest, kui palju kontaktseid on. Inimressurss on piiratud. Kas viis või sada kontaktset, see mõjutab töökoormust.

On ka inimese südametunnistuse küsimus, et ta ikka kodus on, ei nakata teisi, et viirus ei läheks lendu.

Mida lähikontaktseks määratletud tohivad ja ei tohi?

Eramaja elanik võib oma aias jalutada. Kui ta elab kortermajas, tuleks püsida kodus, kuhu saab toidu viia. Suures korrusmajas on tahtmatud kontaktid muidu kerged tulema. Haigestunuga lähikontaktis olnu puhul ei loeta eneseisolatsiooni nõuete rikkumiseks seda, kui ta lahkub oma viibimiskohast, et hankida igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja kui muul viisil pole see võimalik. Siis tuleb võtta kasutusele kõik abinõud nakkuse leviku tõkestamiseks.

Keeleliselt on suur vahe, kas tuleks olla kodus või tuleb olla kodus.

Tuleb olla kodus. Nõude eiramist tuleb ette, enamasti inimesed teevad head koostööd.

Ja mis on teie sunnivahendid, kui ei tee?

Saab algatada väärteomenetluse, maksimaalne trahv on natuke üle 800 euro. Aga siis tuleb ka välja selgitada, kas rikkumine oli tahtlik. Eesmärk on, et haige inimene püsiks kodus. Üldine sõnum on, et haige ringi käia ei tohi.

Mida terviseamet ennustab Tartule järgnevateks päevadeks, kas viirusekolle laieneb või aheneb ja kas Tartus on vaja uusi piiranguid?

Saan öelda ainult, et eks lähipäevad näitavad. Küsimus on, kui hästi suudetakse lähikontaktsed leida. Lõuna regiooni inspektorid on teinud väga head tööd nende väljaselgitamiseks. Võimalikud piirangud peavad olema proportsionaalsed ja need tuleb määrata siis, kui need on vajalikud, kui muud abinõud ei aita. Praegu on hästi oluline, et ka kergete haigusnähtudega inimesed võtaksid ühendust perearstiga, kes saab saata testimisele ja avada töövõimetuslehe. Inimeste endi teadlikkus on oluline.

Kui kaugel on Tartu sellest, et siinne piirkond lukku pandaks, nagu oli Saaremaa kevadel?