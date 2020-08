Emajõe-äärsete toitlustuskohtade konkursile laekus veerandsada pakkumust

Sel nädalal hakkab komisjon osalejatega arutama selgitusi vajavaid küsimusi ning järgmisel nädalal koguneb hindamiskomisjon, et selgitada välja parimad. Tulemused selguvad septembri alguseks.

Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna juhataja Alo Lilles tõdes, et ettevõtete huvi konkursi vastu oli oodatult suur. «Emajõe-äärsed toitlustuskohad on saanud tartlastele südamelähedaseks ja muutnud Vabaduse puiestee äärse kaldapealse elavamaks ja ilusamaks,» ütles Lilles. «On heameel näha, et olenemata selle aasta raskusest vaatavad ettevõtjad positiivselt tulevikku. Nad tahavad Emajõe-äärset veelgi rikastada, tuua uusi mõtteid, panustada kultuurile ja Tartu 2024 kultuuripealinna aastasse,» lisas ta. Tema sõnul ei saa hindamiskomisjoni otsustamine kerge olema.