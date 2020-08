Tartu kutsehariduskeskuse sisseastujate arv hüppas veerandi võrra

Kutsehariduskeskuse direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp sõnas, et huvi kutseõppe vastu on viimastel aastatel kasvanud ning soovijate arvu kasv on ootuspärane ka praeguse majandusolukorra tõttu, kus otse keskkoolipingist tulnud noortele ei ole tööturul enam nii palju võimalusi. «Kahtlemata valmistab laekunud avalduste hulk heameelt ning eriti suur rõõm on tõdeda, et tööandjate poolt oodatud tehnika ja IT-valdkonna erialadele on rohkem soovijaid. Nii töö kui õppimine on muutunud järjest keerukamaks, seetõttu on kutseõpingud tark valik, kuid kindlasti mitte lihtne valik,» ütles ta. «Samas peame juba ette tõdema, et kõrgete konkursside tõttu kõik huvilised tänavu meile õppima ei pääse. Kuigi me sooviksime pakkuda väljaõpet üha rohkematele huvilistele, siis praegu on piiriks nii õppekohtade arv kui ka töökodade mahutavus,» lisas Raudsepp.