Ülikooli kliinikumi töötajate seas pole koroonapositiivsete arv suurenenud

«Nii kliinikumi juhatuse kui kriisijuhtimismeeskonna jaoks on prioriteetse tähtsusega ravitöö jätkumine,» selgitas Seer. «Kuna tervishoiupersonal töötab graafiku alusel, on olnud võimalik tööd ümber korraldada. Oleme väga tänulikud töötajatele, kes on saanud seda teha,» lisas ta.

Seeri sõnul asuvad haigestunud töötajate ametikohad ühendlaboris ning anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus. «Kliinikumis ei ole ravitöö häiritud ning kliinikum on võtnud kasutusele kõik vajalikud meetmed, et takistada viiruse levikut nii patsientide kui töötajate seas,» kinnitas ta.

Töötajate diagnoosi selgumisel jäid töölt kõrvale kõik töötajatega kontaktsed isikud. Haigestunud töötajatega kokku puutunud patsientide Covid-19 testid on seni olnud negatiivsed ehk patsiendid ei ole nakatunud. Seer lisas, et kliinikum rakendab kõiki meetmeid ja on eriliselt valvas, et takistada viiruse levikut haiglas.