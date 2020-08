Veljo Tormise muusika kõlab lauluväljakul päikesetõusust loojakuni

18 tunni jooksul saab Tartu lauluväljakul kuulata Veljo Tormise koorilaule, orkestriteoseid, kammermuusikat ja muudki. Heliteoste vahele on põimitud Fred Jüssi salvestatud loodushelisid. Korraldajate teatel ei ole see kontsert, vaid on pigem heliinstallatsioon, mille kuulajad tulevad ja lähevad ning võivad jääda pikemaks ajaks kuulama ja pilvi vaatama.

Sissepääs on ilma piletita, ent seoses viiruseohtliku olukorraga on publiku arv piiratud - üle 2000 inimese korraga kuulama ei pääse.

Päev on jagatud umbes 20 temaatiliseks plokiks, mille hulgas on ka lastele mõeldud «Mäng» koos selliste teostega, nagu «Tii-tii tihane», «Meie kiisul kriimud silmad» ja «Lapsed tuppa». Tormise salvestatud muusika leidmisel on abiks olnud Tartu ülikooli raamatukogu fonoteek, Eesti rahvusraamatukogu fonoteek, Eesti rahvusringhäälingu arhiiv, MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts jt. Koostöös osaleb sel kevadel loodud Kultuuripartnerluse Sihtasutus.

Tormise loomingu salvestuste esitamise pikal päeval 7. augustil on külalistele avatud peaaegu kogu lauluväljaku ala. Oma toidu ja joogi lubavad korraldajad kaasa võtta, ent lauluväljaku kõrvale sõidab ka paar toiduautot. Istuda palutakse soovipaeltega märgistatud kohtadele pinkidel või murul ehk hoopiski kaare all, aga üksteisest piisavalt kaugel.

Soovipaelu on olnud alates 9. juulist võimalik viia Tartu linnamuuseumi hoonetesse, oodatud on need kuni 6. augusti keskpäevani. Soovipaelad on korraldajate sõnul sümboolne kingitus Veljo Tormisele ja tema loomingule. Korraldusmeeskond seob paelad päev enne üritust lauluväljaku pinkidele, millega märgistab ühtlasi ka ohutus kauguses olevad istumiskohad.

Päikesetõusust loojakuni toimuma kavandatud üritus leiab aset täielikult erakapitali toetusel ja on algatatud soovist Veljo Tormise loomingulist pärandit tema 90. sünniaastapäeva puhul esile tuua. Rahakogumine Hooandjas käib 7. augustini.