Varasemalt igaühe suhtes kehtinud 2+2 reeglist on aga käesoleval ajal loobutud ja selle järgimine on muutunud inimestele soovituslikuks. Oleme seisukohal, et 2+2 reegli järgimise soovituslikuks muutumine on toonud enesega kaasa negatiivsed tagajärjed väga paljude inimeste igapäevases käitumises. Inimesed on minetanud ohutunde ja ei mõista enam, et distantsi hoidmine võimaldab kaitsta inimestel ennast ja oma lähikondseid nakkuse eest ning piirata haiguse levikut Eestis. Inimeste vastutustundetu käitumise tõttu on muutunud mõneti sisutühjaks ka ettevõtjate, teenuse osutajate või korraldajate, avalike koosolekute või avalike ürituste korraldajate poolt rakendatud meetmed inimeste hajutamise nõude järgimiseks.