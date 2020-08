Üliõpilasteater läks tuurile animatsiooni ja kabuki teatri mõjulise lavastusega

55-minutilise lavastuse alustekstideks on eesti rahva muinasjutud. Enor Niinemägi on kasutanud lavastades omapärast teatrikeelt. Näitlejate kõne osatähtsuse on ta viinud miinimumini, loo sisu antakse edasi muusikariistade, žestide ja liikumisega ning vahel ka vahetekstidega, aimates niimoodi järele tummfilmi esteetikat.

«Selline esteetiline võte on omane ka idamaistele teatrivormidele nagu näiteks kabuki teater, millest oleme oma loomeprotsessis inspiratsiooni ammutanud,» annab trupp etendusele tulijaile teada. «Taolised võtted muudavad etenduse oluliselt dünaamilisemaks kui verbaalsele väljendusele rõhuv vorm, mida on kasutatud valdavalt lääne teatris. Lisaks eelpoolmainitule oleme põiminud oma lavakeelde ka teatriklounaadi.»

Eeskuju teatriklounaadi laval kasutamiseks on Tartu üliõpilasteater leidnud multiplikatsioonist, eriti 1970. ja 1980. aastate eesti (eriti Priit Pärn), vene ja ukraina autorite animatsioonidest. «Toona oli multifilmi tegemine tehniliselt erakordselt töömahukas ettevõtmine, mis muutis minimalismi loo jutustamisel elulise tähtsusega asjaks,» selgitab näitetrupp. «Me leiame, et just tolle ajastu animaatorid leidsid teatava esteetilise kvintessentsi, mille ülekandmine teatriruumi on viljakas tegevus.»